Персона нон-грата попадет в Украину через зал для vip-персон

Вылет директора Института стран СНГ, депутата Государственной думы РФ Константина ЗАТУЛИНА сегодня в Киев отложен до 14.00 (15.00 по московскому времени – УНИАН).

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Андрей ФЕДУР, ссылаясь на информацию, полученную им от помощника К.ЗАТУЛИНА.

По словам А.ФЕДУРА, ожидалось, что его подзащитный прилетит в аэропорт «Борисполь» в 11.10, однако по неизвестным ему причинам отлет отложен.

Как объяснил А.ФЕДУР, по имеющейся у него информации, К.ЗАТУЛИН будет лететь «обычным рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот».

В то же время адвокат уточнил, что согласно полученным им данным, К.ЗАТУЛИН прибудет в Киев в 15.40 в аэропорт «Борисполь» рейсом 183 «Москва-Киев».

Ожидается, что на территорию Украины он попадет через зал для vip-персон (терминал «С» аэропорта «Борисполь»).

Как сообщал УНИАН, 5 октября Шевченковский районный суд Киева должен рассмотреть жалобу К.ЗАТУЛИНА на СБУ о запрещении ему въезда в Украину «как нежелательной персоне».

СБУ приняла решение запретить К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину 3 июня этого года. СБУ мотивировала свое решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, который принимал участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии, направленных на разрушение целостности Государства Украина