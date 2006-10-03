Табачник, Зварич и Лавринович дадут пресс-конференцию
10:57, 03 октября 2006Политика
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12-00 - Состоится пресс-конференция вице-премьер-министра Украины Дмитрия Табачника, министра юстиции Романа Зварича и первого заместителя министра Кабинета Министров Александра Лавриновича. Тема пресс-конференции: „Проект Закона Украины „О Кабинете Министров Украины” (Клуба Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-75-81, 256-77-69, 256-64-01, 8 (050) 410-71-04.
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