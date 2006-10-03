Тимошенко хочет, чтобы Регионы на то напоролись, за что боролись

В Верховной Раде объявлен перерыв по требованию фракции «Наша Украина» и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание возобновится в 10.45.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, выше названные фракции попросили о перерыве, чтобы прояснить ситуацию с направлением на подпись Президенту Закона «Об установлении моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов».

Перед этим с парламентской трибуны выступила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая повторила свои тезисы относительно необходимости подписания этого документа. Она в очередной раз обвинила А.МОРОЗА в том, что он блокирует подписание этого документа Президентом, и предупредила, что в случае, если он этого не сделает в ближайшее время, фракция БЮТ будет применять серьезные меры, «чтобы не нарушалась Конституция и не уничтожался народ Украины».

Представитель фракции «Наша Украина» Алексей КУЧЕРЕНКО сообщил с парламентской трибуны, что «Наша Украина» сегодня приняла заявление, в котором также речь идет о необходимости направления на подпись Президенту данного закона.

В свою очередь, А.МОРОЗ напомнил, что этот закон был принят в январе этого года, и Президент применил право вето к этому документу. Он также подчеркнул, что решение о повышении цен на жилищно-коммунальные тарифы принимал предыдущий состав правительства. «Это не делалось усилиями МОРОЗА», - сказал он.

А.МОРОЗ подчеркнул, что на минувшей неделе депутаты преодолели вето Президента, несмотря на существование двух заключений Конституционного Суда о не конституционности подобных решений и о том, что Верховная Рада Украины не имеет права рассматривать подобные вещи.

По словам А.МОРОЗА, на основании писем двух профильных комитетов, которые поступили сразу после голосования и в которых говорилось о возвращении к рассмотрению этого вопроса, он завтра предложит включить в повестку дня информацию временной следственной комиссии, изучавшей вопрос повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и природный газ, а также информацию Кабинета Министров о том, что делается им для снижения тарифов, и что правительство предлагает, в частности, относительно цен на газ и электроэнергию, «а не политические сентенции по поводу моратория». При этом А.МОРОЗ добавил, что избирателю нужна не политическая дискуссия, а необходимо знать о том, что будет с ценами и тарифами, исходя из возможностей страны.

А.МОРОЗ отметил, что также планируется принять ряд законов, среди них и документ о стабилизационном фонде для накопления ресурсов газа украинского производства для того, чтобы можно было сдержать цены и тарифы.

А.МОРОЗ еще раз подчеркнул, что завтра этот вопрос будет рассматриваться. «На себя миссию я не имею права, и не буду брать… я все равно не подпишу этот закон, по поводу этого у меня состоялась переписка с Президентом… до тех пор, пока Верховная Рада не определится в соответствии с регламентом», - сказал председатель парламента, добавив, что суть вопроса всем понятна.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября преодолела вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент заявил, что подпишет этот закон о моратории и желает правительству его выполнить.

Вместе с тем, на расширенном заседании Кабмина 28 сентября вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, обращаясь к присутствующему на заседании А.МОРОЗУ, заявил, что Кабмин призывает Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. По его словам, на реализацию этого необходимо 7,8 млрд. гривень, которых в государственном бюджете нет.

30 сентября А.МОРОЗ заявил, что народные депутаты нарушили Конституцию Украины, преодолев вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, и что он не подпишет этот закон.