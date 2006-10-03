ПАСЕ грозит Украине санкциями

Парламентская Ассамблея Совета Европы подвергла критике Украину, а также четыре других государства (Россию, Великобританию, Италию и Турцию) за неприемлемые задержки с исполнением приговоров Европейского суда по правам человека.

В понедельник ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию, в которой идет речь, в частности, о возможных санкциях, сообщает “Немецкая волна”.

ПАСЕ призывает делегации этих стран на протяжении шести месяцев предоставить конкретные результаты или же реалистичные планы действий, которые помогли бы решить проблему. Иначе Парламентская Ассамблея Совета Европы оставляет за собой право применить восьмой пункт правил процедуры – то есть лишить парламентскую делегацию определенного государства права присутствовать в Ассамблее.

Впрочем, докладчик ПАСЕ по вопросам исполнения приговоров Европейского суда по правам человека Эрик ЮРГЕНС отметил, что в настоящее время главное – попытаться найти выход. “В этой Ассамблее мы пытаемся вместе с коллегами из парламентов отдельных стран отыскать пути для решения проблем”, – заметил Э.ЮРГЕНС.

Докладчик ПАСЕ посетил Украину весной и отметил как определенное продвижение, так и целый ряд системных проблем, которые усиливаются серьезным вмешательством в независимость судов. Поэтому, в своей резолюции Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает руководство Украины сделать вопрос исполнения приговоров Европейского суда по правам человека одним из самых приоритетных.