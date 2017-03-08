Постпред Украины при СЕ рассказал о дипломатических "баталиях" после референдума в Нидерландах

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на страницах журнала "Новое врямя".

"В публичном пространстве Нидерландов для популяризации себя Украина сделала максимум того, на что была тогда способна. Но и мы, и наши партнеры недооценили степень эмоционального раздражения голландцев и эффекта страшилок про Украину, которые раскручивали наши оппоненты и подхватывали СМИ. Мы не ловили Москву за руку на улицах голландских городов, но ее присутствие ощущалось в тезисах тех самых оппонентов, в потоке фейков об Украине и в фигурах украинцев—жертв "киевской хунты", рассказывавших голландцам страшные истории. Тезисам мы оперативно противопоставляли свои аргументы, а фейки дезавуировали", - сообщил дипломат.

Также он отметил, что за короткий отрезок времени невозможно "компенсировать нанесенный ущерб".

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"Сразу после референдума нельзя было допускать главную ошибку — опускать руки. Украина этого не сделала. Началось время вязкой дипломатической работы, которая практически не видна и часто малопонятна. В критические моменты, когда из Гааги приходили совсем грустные сигналы, важную роль играли разговоры Петра Порошенко с руководством Нидерландов и Евросоюза. И такими вот тихими дипломатическими шагами мы подошли к саммиту Евросоюза в декабре, на котором был в мучениях найден приемлемый для всех компромисс", - рассказал Кулеба.

"И точно так же мы дошли к ратификации соглашения Нижней палатой парламента Нидерландов. Дальше — ратификация в верхней палате, подпись короля и передача ратификационных грамот. Политическая воля успешно завершить этот процесс в Нидерландах явно есть, хотя и риски тоже имеются", - добавил дипломат.

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