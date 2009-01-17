Медведев рассчитывает, что Тимошенко уполномочена вести газовые переговоры

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассчитывает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уполномочена вести газовые переговоры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве после завершения «газового» саммита.

«Я искренне рассчитываю на то, что присутствующая на нашей встрече премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет все необходимые мандаты для того, чтобы представлять Украину», - сказал Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что должность премьер-министра всегда дает возможность «совершать определенные действия»

«Я надеюсь, что и сегодня это так и никакие полномочия для премьер-министра Украины не урезаны и не ограничены», - подчеркнул он.

В то же время Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что в ходе телефонных переговоров Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивал, что позиция Президента и премьера Украины по газовому вопросу абсолютно идентична.