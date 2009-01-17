Медведев: Украина вполне способна платить европейскую цену за газ

Украина вполне способна платить европейскую цену за газ, уверен Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как сообщает РИА “Новости” , на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве Д.МЕДВЕДЕВ сказал: "Украина должна рассчитываться за газ по европейским ценам, это совершенно нормально, и в этом состоит наша позиция. Ничего ущербного тут нет, наши другие партнеры платят эти деньги, и Украина вполне способна их платить".