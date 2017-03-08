Третий день суда в Гааге: Украина комментирует вчерашние "аргументы" России (онлайн)

Как передает корреспондент УНИАН в Гааге, сегодня украинская сторона выразит свои возражения против предоставленных представителем России аргументов и позиции.

Завтра, 9 марта, слово вновь будет предоставлено российской стороне.

Заседание, как и предыдущие, начнется в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву).

В Гааге идет дождь, перед Дворцом мира, где проходят слушания, пасутся два кролика. Охранники отметили, что здесь более 15 кроликов, поскольку для них создана безопасная среда и хорошие условия жизни.

Представителей российских СМИ, освещающих процесс, не стало больше: как и ранее одиноко в стороне сидит оператор телеканала Russia Today.

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Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

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Кроме того, Украина заявляет, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании по дискриминации в отношении нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

В МИД Украины ожидают, что Международный суд ООН примет решение о применении мер в течение нескольких недель.