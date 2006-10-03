Самолет, перевозивший деньги, рухнул в Бразилии

Небольшой самолет, перевозивший крупную денежную сумму, потерпел крушение на северо-востоке Бразилии, сообщает AP.

Одномоторный самолет, перевозивший деньги для местных банков, совершал рейс из столицы штата Мараньян (Maranhao) - Сан-Луиса в город Пиньейро (Pinheiros). На подлете к месту назначения самолет потерял высоту и рухнул в джунгли. Все три человека, находившиеся на его борту, погибли.

По данным предварительного расследования, причиной падения самолета стало столкновение с птицей.

Инцидент в Пиньеро произошел всего через три дня после самой масштабной авиакатастрофы в истории гражданской авиации Бразилии. 29 сентября 2006 года пассажирский Boeing 737-800, на борту которого находились 155 человек, потерпел крушение в штате Мато Гроссо.

Лента.ру