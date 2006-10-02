Янукович встретился с Луценко и Зваричем

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел рабочие встречи с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и министром юстиции Романом ЗВАРИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба правительства, во время разговора с главой правительства руководитель МВД, в частности, сообщил об итогах работы ведомства за 8 месяцев 2006 года и результатах проведенной по этому поводу коллегии министерства.

Министр привел отдельные показатели по криминогенной ситуации в Украине. В частности, за первые 8 месяцев текущего года количество преднамеренных убийств в стране сократилось на 11%, случаев незаконного завладения транспортными средствами – на 6%, уличная преступность уменьшилась на 16%.

В ходе встречи также речь шла о результатах реформирования Государственной автоинспекции и патрульно-постовой службы милиции и создания на их базе Патрульной службы МВД. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что увеличено количество дежурных нарядов - из 2,5 тысяч, которые действовали ранее в ППС, до 3,5 тысяч в Патрульной службе.

Во время встречи руководителя правительства с министром юстиции обсуждался процесс создания парламентской коалиции, порядок внесения принятого правительством законопроекта „О Кабинете Министров Украины” в Верховную Раду, а также робота Государственной исполнительной службы Украины.