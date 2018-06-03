Судебные войны с Россией

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН начал слушание дела о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в жалобе Украины против России. Киев ожидает от суда в Гааге запрета Москве финансировать терроризм на Донбассе, соответствующий иск был подан в Международный суд ООН 16 января текущего года.

Украина настаивает, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, так как вооружает боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе, и, в результате, эти банды продолжают совершать террористические акты на украинских территориях. Так, российские марионетки уничтожили самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, проводили обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожили гражданский пассажирский автобус неподалеку от Волновахи и т.д.

Кроме этого, Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поскольку, с момента проведения незаконного «референдума» в Крыму, уже три года делает все для уничтожения на аннексированной территории полуострова этнических украинцев и крымских татар. В частности, речь идет о запрете деятельности Меджлиса, безосновательных обысках и задержаниях проукраинских граждан, их исчезновениях и убийствах, а также попытках закрыть независимые СМИ, прекратить вещание украинских медиа и ограничить преподавание украинского и крымскотатарского языка в школах полуострова.

В этой связи не удивительно, что в первый же день слушаний Украина попросила Международный суд ООН ввести против России временные меры, чтобы, пока суд будет рассматривать дело по существу, на контролируемых марионетками Кремля украинских территориях остановить нарушение прав человека. В частности, речь идет об обязательстве России обеспечить контроль на границе, прекратить поставки оружия в Украину, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

«Жизнь людей и их права - важнейшие из всех вопросов, по которым ведется правовая борьба в рамках противодействия агрессии России, - отметила накануне начала слушаний заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, которая выступает в Международном суде ООН в качестве представителя Украины, Елена Зеркаль. - Настоящая единица измерения в этом деле - жизнь каждого отдельного человека, страдающего от обстрелов, или от необоснованных обысков и похищений».

Слушания продлятся до 9 марта. В первые два дня стороны должны изложить свои позиции относительно запроса, а в следующие два - заключительные позиции. Дело слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham). А решение по нему может быть принято в период от нескольких недель до нескольких месяцев. «Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд ООН должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания», - отмечают в МИД Украины.

Но окончательного решения нужно будет ждать не менее пяти лет – такова средняя продолжительность решения одного спора в Международном суде ООН.

Немногим меньше – 3-4 года – может продлиться рассмотрение арбитражного производства в трибунале ООН по морскому праву. Напомним, 11 августа прошлого года Украина провела консультации с РФ относительно толкования и применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года из-за нарушений агрессором прав Украины в прилегающих к Крыму территориальном море, акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. Впрочем, консультации закончились ничем, так как Россия не изъявила желание урегулировать спор мирно (насколько это возможно). 14 сентября 2016 года МИД Украины официально уведомил Россию об иске в арбитраж. «Решение арбитража по делу ожидается через 3-4 года, оно является окончательным, если стороны не договорятся о порядке его обжалования, и юридически обязывающим для сторон», - сообщили УНИАН в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Капля камень точит

Возможно, кому-то покажется, что подобные иски, при гораздо большем количестве нарушений международного права, - капля в море в противостоянии российской агрессии. В МИД на этот счет оправдываются, что готовят такие иски, от которых России трудно будет отпетлять.

Дело в том, что признание юрисдикции Международного суда ООН и в России, и в Украине происходило не целиком, а на основании отдельных конвенций. На сегодняшний день таких документов – восемь. Слушания, которые стартовали 6 марта, основываются как раз на исках Украины по двум из них. Это, по мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, позволяет надеяться, что Россия, в случае, если суд примет соответствующие предварительные меры, «не может их заблокировать, например, в Совете безопасности ООН».

Вместе с тем, по словам народного депутата от БПП, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирины Фриз, Россия будет делать все, чтобы «найти юридическую лазейку и снять дело с рассмотрения или заблокировать его рассмотрение по сути». По ее словам, Кремль держит курс на изоляцию. И, естественно, пытаются устраниться из уже начавшихся и будущих международных судебных процессов. Вместе с тем, полностью избежать ответственности за российскую агрессию в Украине, вряд ли удастся. «Но это не значит, что Россия не будет пытаться избежать ответственности, используя юридические процессуальные щели или затягивая дело», - считает она.

Собственно, еще в 2015 году, когда для России запахло жаренным и начала вырисовываться высокая вероятность когда-нибудь все же заплатить по счетам, Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий судьям российского Конституционного суда признавать невозможным исполнение решений международных судов. Мол, если решение международного суда нарушает верховенство Конституции РФ, то не выполнять такое решение, и делов. Известная «незаангажированность» и «беспристрастность» состава Конституционного суда России, который еще в 2014 году продемонстрировал абсолютный игнор норм международного права, признав Крым российским только лишь на основании подписи российского президента Владимира Путина под псевдосоглашением о «присоединении» части Украины к РФ, позволяет констатировать: когда это выгодно России, эти люди будут отрицать международное право и в дальнейшем.

Но международные иски – это международные иски. И, как бы там ни было, депутат уверена, что процесс в Международном суде ООН может стать «хорошей лакмусовой бумажкой относительно эффективности международных инстанций в новой геополитической реальности».

Торговые битвы

Россию никогда нельзя было назвать дружественным и честным партнером, выполняющим все свои обязательства в рамках каких-либо межгосударственных договоров. Особенно, если это касается Украины. Как только Москве казалось, что «братские» республики могут перетянуть на себя некие выгоды или получить дополнительные преференции в рамках того же СНГ, в ход шла торговая блокада. Часто под вымышленными или притянутыми за уши предлогами. Причем, происходило все это задолго до начала нынешнего российско-украинского конфликта.

Например, в начале лета 2013 года (доля России в украинском экспорте на тот момент составляла более 23%), Москва заблокировала работу нескольких десятков украинских компаний, включив их в «списки риска» российских таможенников. Параллельно, санитарная служба РФ ввела запрет на ряд украинских продуктов питания, в которых якобы были выявлены нарушения после экспертизы. Любопытно, что в других странах, куда Украина экспортировала ту же продукцию, никаких нарушений выявлено не было.

В августе того же года «рисковыми» в России были признаны все украинские импортеры. Кремль вскрыл карты только ближе к концу месяца, когда советник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что таможенное администрирование на границе России будет усилено, если Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. Другими словами, все «нарушения», которые были найдены в украинских товарах, были лишь предлогом для банального шантажа…

Рассмотрение подобных споров – компетенция Всемирной торговой организации (ВТО), членами которой являются и Россия, и Украина. На сегодняшний день в организации находится два спора, инициированных Украиной против РФ.

Первый – DS 499 «Российская Федерация – меры относительно импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования». По информации Минэкономразвития, начиная с марта 2014 года, российские сертификационные органы, без достаточных на то обоснований, начали массово останавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей. О выдаче новых сертификатов речь также уже не идет. «Даже в случае наличия выданных в надлежащих органах Таможенного союза Республик Беларусь и Казахстан сертификатов, Российская Федерация отказывается признавать такие сертификаты, вопреки нормам соответствующих Технических регламентов Таможенного союза», - сообщили УНИАН в ведомстве.

Это стало основанием для начала процедуры урегулирования спора в рамках ВТО. И 21 октября 2015 года украинское профильное ведомство направило соответствующее требование о проведении консультаций (такова процедура рассмотрения споров в ВТО), которые состоялись 4 декабря 2015 года. Впрочем, «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемого решения». После этого (опять же, согласно процедуре), 23 ноября 2016 года в Орган по разрешению споров ВТО Украина направила требование о создании Группы экспертов. А решение о создании такой группы было принято только 16 декабря прошлого года. «На сегодняшний день утверждается состав Группы экспертов, которая будет изучать дело и представлять свои выводы Органу урегулирования споров в ВТО», - сообщили УНИАН в Минэкономразвития.

И ладно бы, если бы Россия не впускала украинские товары только на свою территорию. На самом деле, используя свое географическое положение, РФ препятствовала и свободной торговле между Украиной и, к примеру, Казахстаном. Напомним, с 1 января 2016 года Москва ввела ограничения транзиту товаров из Украины в Казахстан, а с 1 июля 2016 года в Киргизстан через территорию Российской Федерации. Именно это стало основанием для рассмотрения в ВТО второго спора Украины и России – DS 512 «Российская Федерация – меры относительно ограничения транзитного движения».

«Потери от экспорта товаров в Казахстан и Киргизстан оцениваются в объеме более 0,4 млрд долл. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации, в том числе, неправомерные действия по ограничению, а, фактически, полный запрет транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены», - подчеркнули в Минэкономразвития.

Украина начала процедуру урегулирования спора 14 сентября прошлого года. В ноябре были проведены консультации с РФ, но «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемого решения». Теперь спор переходит на следующий этап – создания Группы экспертов и дальше по процедуре…

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба, бывшего руководителя департамента Министерства экономического развития и торговли Украины Евгения Олейникова, Украина имеет высокие шансы на удовлетворение панелью арбитров ВТО ее исков к РФ об ограничении на ввоз товаров и осуществления транзита по территории РФ. «Россия вряд ли сможет предоставить доказательства злоупотребления Украиной правилами свободной торговли путем реэкспорта в РФ товаров из ЕС, или осуществления мнимого транзита, когда товары ввозятся на территорию другой страны якобы с целью их транзита в третью страну, но на самом деле остаются и продаются в государстве, через которое осуществляется транзит», - считает он.

Первые решения по искам Украины в ВТО могут быть к концу 2017 – началу 2018 года.

Шансы на победу

Но главная проблема заключается не в том, чтобы выиграть эти споры, а в том, чтобы добиться исполнения решений. «Ведь правила ВТО не предоставляют организации полномочий по осуществлению мер принуждения. По общей практике, в случае, если панель арбитров признает, что правила торговли, введенные одной из сторон спора, нарушают правила ВТО, проигравшая сторона должна отменять эти меры, или же другая сторона получает право ввести собственные ограничения на торговлю, чтобы компенсировать причиненный ущерб. Но Украина и так уже ввела ограничения в торговле с РФ из-за агрессивных действий последней. Таким образом, достаточно сложно будет определить, какие еще дополнительные меры принуждения сможет принять Украины по РФ, чтобы заставить ее выполнять решение панели арбитров ВТО», - отмечает Евгений Олейников.

А пока эти два спора находятся на стадии обсуждения экспертами в рамках ВТО, Минэкономразвития проводит подготовку к подаче еще одного спора - относительно «других ограничительных мер Российской Федерации, направленных на ограничение, или запрет импорта некоторых товаров из Украины». «Произошло существенное уменьшение либо полное прекращение экспорта некоторых категорий украинских товаров в Россию. На сегодняшний день проанализированы фактические обстоятельства дела, чтобы определить, какие товары могут быть объектом потенциального дела в рамках ВТО и перечень каких базовых соглашений ВТО были нарушены Российской Федерацией», - отмечают в ведомстве.

Для проведения такого анализа, в том числе, Украина использует данные разных украинских производителей, которые столкнулись с российским беспределом. Кроме того, по данным МИД Украины, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, украинскими предприятиями было подано 8 исков в рамках межправительственного соглашения двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

…Даже понимая, что государство-агрессор может не признавать решения международных инстанций и не выполнять их, Украине следует тщательно готовить новые иски против России (совершаемых преступлений на нашей территории – в избытке), подавать их и отстаивать свои позиции до последнего. Агрессор должен быть покрыт позором на многие годы. И только в этом случае в будущем от него можно будет добиться и полного возвращения всех аннексированных и оккупированных территорий, и последующей выплаты репараций пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Татьяна Урбанская