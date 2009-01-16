Секретариат Ющенко просит ГПУ начать следствие по Тимошенко

Секретариат Президента призывает Генеральную прокуратуру инициировать расследование о соответствии действий премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО принципам национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО, размещенном на официальном сайте Президента.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что истоки сегодняшнего газового кризиса следует искать в 2005 году с приходом Ю.ТИМОШЕНКО на премьерскую должность.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отмечает, что на момент прихода Ю.ТИМОШЕНКО на премьерскую должность в 2005 году между Украиной и Россией была полностью сформирована договорная правовая база и необходимо было только ежегодно подписывать межправительственные протоколы технического характера о поставках газа.

Однако, как отмечает Р.БЕССМЕРТНЫЙ, с начала 2005 года было полностью провалено подписание такого межправительственного протокола, и со стороны премьера было поручение работать на разрыв украинско-российской договорно-правовой базы.

Он также заявляет, что именно с момента прихода Ю.ТИМОШЕНКО в 2005 году на должность премьера было поручение компании «Укртрансгаз» остановить поставки российского газа в Европу. И только при срочном вмешательстве Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ситуацию удалось уладить.

Заместитель главы Секретариата Президента также отмечает, что в результате таких действий премьера Ю.ТИМОШЕНКО Россия сначала выставляет цену 165 дол. за 1 тыс. кубометров, а уже осенью 2005 года увеличивает до 230 дол.

При этом он отмечает, что только ценой невероятных усилий нового правительства во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ в конце 2005 - начале 2006 года Украине удалось подписать с Россией контракт на поставки газа.

Он также напоминает, что отдельная проблема по поставкам российского газа в 2005 году также была связана с тем, что, с одной стороны, премьеру Ю.ТИМОШЕНКО необходимо было договариваться о подписании правительственного протокола, а с другой – в России все еще существовало уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что в результате таких действий, начиная с 2005 года, по состоянию на осень 2008 года правовая база украинско-российских газовых отношений существует только частично, что позволяет России фактически шантажировать украинскую сторону.

По словам заместителя главы Секретариата, “исходя из хронологии действий Юлии ТИМОШЕНКО в газовой сфере, возникает два вопроса, а именно - эти действия были сознательными или несознательными?”. Он считает, что если несознательными, то это – “профессиональная непригодность и как минимум отставка, если не учитывать последствий”. Если, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, действия были сознательными (по договоренности с Россией), то это угроза энергетической безопасности государства, предательство национальных интересов и поэтому, как следствие, должна быть уголовная ответственность за действия должностного лица.

“Учитывая все вышеприведенные обстоятельства, Генеральная прокуратура Украины должна инициировать расследование о соответствии действий премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО”, – подчеркивается в заявлении.