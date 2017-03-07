Обвинение удовлетворено решением суда по Насирову, однако не исключает подачи апелляции

Об этом журналистам по завершении судебного заседания заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, передает корреспондент УНИАН.

"В целом мы довольны решением суда, что суд правильно оценил риски, все те доказательства, которые мы подали и выбрал именно ту меру, которую мы просили - содержание под стражей. Также суд оценил обоснованность подозрения: что у стороны обвинения были все основания объявить подозрения и признал порядок его вручения законным. Что касается определения альтернативной меры пресечения - залога в 100 млн грн - то мы будем изучать этот вопрос, хотя я склоняюсь к тому, что мы будем оспаривать это решение, поскольку нужно определиться, обеспечивает ли размер залога выполнение Насировым своих процессуальных обязательств", - рассказал Симкив.

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Кроме того, прокурор считает, что риска побега Насирова из Украины в случае внесения им залога нет, а также говорит, что минимум сутки после внесения залога Насиров будет находиться в следственном изоляторе, поскольку продлится проверка законности внесения залога. "Даже если завтра он эти деньги внесет, то есть сутки для проверки законности и соблюдения процедури внесения залога, то есть он сможет выйти из СИЗО только на следующий день, в четверг".

Также прокурор добавил, что Насирова повезут в следственный изолятор города Киева.

В отношении возможности побега Насирова с использованием паспорта гражданина Великобритании, прокурор заявил, что суд обязал главу ГФС сдать не только украинские паспорта, но и любые другие документы, которые дают право выезда заграницу. К тому же, он будет носить электронный браслет, отслеживающий его перемещения.

Прокурор подчеркнул, что следствию доподлинно известно о наличии у Насирова британского паспорта, и поэтому прокуроры будут настаивать на его сдаче. А что касается паспорта гражданина Венгрии, прокурор отметил, что его наличие официально не подтверждено венгерской стороной, а является лишь оперативной информацией детективов НАБУ.

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Также он добавил, что в случае несдачи Насировым британского паспорта, прокуратура может ходатайствовать об изменении меры пресечения, если у нее появится информация, что он попытается покинуть территорию Украины, воспользовавшись этим документом.

Как сообщал УНИАН, судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, выбрав для председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Напомним, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Таким образом, суд снизил размер залога в 20 раз.

Справка. 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.