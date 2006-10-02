В Кабмине отсутствует биография Зварича

Пресс-служба Кабинета Министров не имеет в своем распоряжении биографии министра юстиции Романа ЗВАРИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, отвечая на вопрос, почему на официальном Правительственном портале нет биографии министра юстиции Р.ЗВАРИЧА.

„Такой документ еще не направлен пресс-службой Минюста”, - отметили в правительственной пресс-службе.

В то же время, в пресс-службе Минюста корреспонденту УНИАН посоветовали направить официальный запрос, чтобы получить биографию министра юстиции Р.ЗВАРИЧА. Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что не имеют биографической справки министра юстиции.

Как сообщалось, на своей сегодняшней пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК выразил сомнение о наличии у Р.ЗВАРИЧА высшего образования.

Говоря о работе ВР на текущей пленарной неделе, А.МАРТЫНЮК заметил, что планируется также принесение присяги некоторыми членами Высшего совета юстиции. Он напомнил, что определенная часть должностей в Высшем совете юстиции отводится для людей «по должности», например, генерального прокурора, министра юстиции.

А.МАРТЫНЮК не исключает, что в этом вопросе может существовать проблема, поскольку, в соответствии с законом о Высшем совете юстиции, ее членом может быть человек только с высшим образованием, но, по его мнению, в этом вопросе ВР должна руководствоваться Конституцией, которая предусматривает, что в состав Высшего совета юстиции должны входить по должности те или другие лица.

Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду министра юстиции Романа ЗВАРИЧА первый вице-спикер ответил: «Вы лучше знаете, у кого нет высшего образования, вы об этом писали, а не я».

В ответ на слова А.МАРТЫНЮКА "Наша Украина" заявила, что считает непонятными и некорректными высказывания заместителя председателя Верховной Рады о биографии Р.ЗВАРИЧА.