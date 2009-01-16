У Балоги обеспокоились репутацией Тимошенко

Обвинения в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в лоббировании ею личных интересов в газовом бизнесе должны быть тщательно проверены.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По его мнению, хотя с заявлениями о стремлении руководителя правительства ввести близкую к ней компанию в схему газовых поставок в Украину выступили представители парламентской оппозиции, к ним стоит отнестись очень внимательно.

«Из всех скандальных высказываний следует, что Ю.ТИМОШЕНКО, пользуясь служебным положением, прилагает значительные усилия для выведения на европейский газовый рынок подконтрольной компании - зарегистрированной в Швейцарии «FKPtt Universal Swissland» - которая должна получить в распоряжение значительные объемы российского топлива. Заслуживает на внимание и распространенная информация о том, что совладельцами этой структуры являются близкие партнеры Ю.ТИМОШЕНКО - одиозные В.МЕДВЕДЧУК и И.БАКАЙ. В сущности, оппозиция открыто обвинила премьера в коррупционных деяниях», - заявил И.ПУКШИН.

В этом контексте И.ПУКШИН обратил внимание на активное противодействие Ю.ТИМОШЕНКО деятельности газотрейдера «РосУкрЭнерго», который создает прямую конкуренцию указанной швейцарской компании, и отсутствие до сих пор контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» на прямые поставки газа в нашу страну.

В любом случае, отметил заместитель главы Секретариата, все обнародованные обвинения в адрес Ю.ТИМОШЕНКО должны быть тщательно проверены правоохранительными органами.

«Такая проверка важна учитывая существующую неопределенность по поводу того, какая компания, за какую цену и в каких объемах будет поставлять газ в Украину, насколько эта деятельность будет отвечать нашим экономическим интересам. Кроме того, профессиональное изучение объявленных представителями оппозиции заявлений нужно самой Ю.ТИМОШЕНКО, ведь в случае неподтверждения обвинений премьер избежит еще одного пятна на своей репутации», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Он сообщил, что сегодня письма с просьбой о проверке посланы в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Юрий БОЙКО (Партия регионов) высказал мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются Виктор МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.

«Компания FKRtt Universal Swissland принадлежит Виктору МЕДВЕДЧУКУ и Игорю БАКАЮ. Премьер-министр лоббировала подписание контракта между российской стороной и этой компанией на экспорт с территории РФ 4,5 млрд. куб. м газа в первом квартале. Именно поэтому выплата газовых долгов так долго затягивалась правительством Украины, как и переговорный процесс в целом», – сказал Ю.БОЙКО.

По словам народного депутата, отказ российской стороны от подписания контракта с FKRtt Universal Swissland и привел к эскалации газового конфликта между Россией и Украиной.