Появилось видео, как активисты не позволили нардепам помешать проведению медэкспертизы Насирова
Заместитель председателя «Национальной антикоррупционной платформы» Максим Иванищев обнародовал видео перепалки с народными депутатами Александром Третьяковым и Глебом Загорією , которые, по информации из соцсетей, намеревались помешать проведению медицинской экспертизы председателя ГФС Романа Насирова.
Соответствующее видео Иванищев обнародовал на своей странице в Facebook.
«Не позволили депутатам от БПП Третьякову и Загорию препятствовать НАБУ в проведении медицинской экспертизы Насирова...», – говорится в аннотации к видео.
Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявляли, что ряд народных депутатов Украины препятствовали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины доставить отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на обследование в специализированное медицинское учреждение.
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В НАБУ призвали народных избранников в дальнейшем не препятствовать законной деятельности правоохранителей. «Факты препятствования действиям сотрудников Бюро зафиксированы на видео. Данные материалы будут в дальнейшем переданы в компетентные органы с целью предоставления правовой оценки незаконным действиям народных депутатов», - отметили в ведомстве.