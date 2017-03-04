Появилось видео, как активисты не позволили нардепам помешать проведению медэкспертизы Насирова

Соответствующее видео Иванищев обнародовал на своей странице в Facebook.

«Не позволили депутатам от БПП Третьякову и Загорию препятствовать НАБУ в проведении медицинской экспертизы Насирова...», – говорится в аннотации к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявляли, что ряд народных депутатов Украины препятствовали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины доставить отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на обследование в специализированное медицинское учреждение.

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В НАБУ призвали народных избранников в дальнейшем не препятствовать законной деятельности правоохранителей. «Факты препятствования действиям сотрудников Бюро зафиксированы на видео. Данные материалы будут в дальнейшем переданы в компетентные органы с целью предоставления правовой оценки незаконным действиям народных депутатов», - отметили в ведомстве.