Падение титана: как НАБУ Насирова арестовывало

В ночь на 3 марта детективы антикоррупционного бюро и прокуратура штурмовали столичную клинику «Феофания», в которую накануне был неожиданно госпитализирован глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Длительное время правоохранителей не пускали в палату к больному Насирову. Сначала дорогу бойцам НАБУ преграждала охрана больницы, затем доктора, которые сообщили о тяжелом состоянии больного.

После того как, детективам НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры все-таки удалось проникнуть к больному и вручить подозрение, главе ГФС резко стало хуже. Насирова без сознания на носилках повезли в реанимацию больницы с подозрением на инфаркт миокарда.

Налоговая нюхнула газа

По данным следствия, Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. Антикоррупционная прокуратура считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко реализовать коррупционные схемы.

«Следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются», - заявил журналистам начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив.

НАБУ отмечает, что Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины «злоупотребление властью или служебным положением». Он, в частности, подписал документы о предоставлении рассрочки по уплате ренты за добычу природного газа, что позволило фирмам народного депутата Александра Онищенко завладеть денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн. Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины. При этом сам Насиров неоднократно заявлял о том, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам нардепа-беглеца. Председатель ГФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.

Накануне задержания вышло интервью Насирова, в котором он заявил, что ему известно о том, что НАБУ хочет вручить ему подозрение, чтобы спасти разваливающиеся дело.

«Они остановились. У них разваливается дело по структурам, связанным с Онищенко. Не хочу вдаваться в детали, но для спасения репутации и повышения информационной привлекательности им нужно приобщить к делу ГФС", - сказал Насиров. По мнению Насирова, любой адвокат докажет несостоятельность претензий представителей Антикоррупционного бюро.

Без суда и следствия

Утром 3 марта адвокат Насирова Александр Мирошник заявил, что состояние его подзащитного ухудшилось и прооперировали. «Его прооперировали. Сейчас он находится без сознания», - сказал адвокат. При этом он отметил, что болезнь у Насирова была раньше, и она не связана с уголовным преследованием.

Также адвокат в очередной раз подчеркнул, что его подзащитному незаконным способом с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса пытались вручить подозрение.

В свою очередь НАБУ, считает свои действия полностью законными. По словам главы бюро Артема Сытника, детективы ничего не знали о госпитализации Насирова.

"Данных о том, что он находится на больничном или о том, что он находится где-то за пределами своего рабочего места у нас не было", – отметил он. По его словам, Насиров должен был появиться на работе, но внезапно он появился в «Феофании», и появилась информация о якобы резком ухудшении его здоровья.

Глава Бюро также добавил, что Насирову и его защите нет смысла симулировать болезни и подделывать медицинские справки – их проверят независимые эксперты после того, как детективы НАБУ получат их от медиков «Феофании». Ночные действия правоохранителей были связаны с полученной информацией о возможном выезде подозреваемого за границу, а также вероятностью уничтожения доказательств. Поэтому прокурор вчера принял решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий.

«Учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников «газового дела», мы будем ходатайствовать в суде об избрании Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности. Сейчас детективы НАБУ по поручению процессуального руководителя готовятся соответствующие ходатайства в суды», - сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) со ссылкой на ее главу Назара Холодницкого.

Сколько веревочке не виться…

Незамедлительно последовала реакция и со стороны Кабинета министров. На внеочередном заседании правительство приняло решение об отстранении Насирова с поста главы ГФС на время проведения расследования. Пока исполнять обязанности главы ГФС будет его заместитель Мирослав Продан. «Я считаю, что мы должны отстранить на время ведения следствия Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС. Это в первую очередь в интересах самого Насирова, для того чтобы следствие проходило максимально объективно», - отметил глава Минфина Александр Данилюк.

Примечательно, что именно Данилюк еще в начале феврале инициировал обращение в антикоррупционные органы для расследования деятельности Насирова, в том числе по факту его пребывания на инаугурации президента США Дональда Трампа в январе текущего года в Вашингтоне.

Кроме того, за почти два года своего пребывания на своей должности Насиров не раз оказывался в центре различных скандалов, тем не менее ему каждый раз удавалось выходить из ситуации без каких-либо последствий для себя. Налоговик открыто вступал в конфронтацию Юлий Марушевской, которая ранее возглавляла Одесскую таможню и была ставленницей Михаила Саакашвили. Уверенно чувствовал Насиров и при смене правительств.

Кстати, оказывал поддержку Насирову и премьер-министр Гройсман, подчеркивая, что фискалы работают как часы и наполняют бюджет. Хотя эксперты считают, что ведомство все это время оставалось недеформированным…

Ксения Обуховская