США рассказали о нарушениях прав человека в Украине в связи с конфликтом на востоке

«Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе совершали похищения, пытки и незаконные удерживания, использовали детей в качестве солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь», – говорится в отчете, передает Радио Свобода.

Сообщают и о злоупотреблениях со стороны правительственных сил, но в меньшей степени, добавили в Госдепартаменте.

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Как говорится в отчете, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, что нарушает права человека. «Власть преимущественно не предпринимала надлежащие меры для преследования и наказания большинства должностных лиц, которые совершали злоупотребления, что создало атмосферу безнаказанности», – говорится в отчете.

Также в документе упомянуто, что международные правозащитные организации и ООН увидели «значительные недостатки» в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

Оккупированному Крыму посвящен отдельный подраздел украинской части отчета. Там, в частности, говорится о том, что наиболее существенные нарушения прав человека на полуострове напрямую связаны с российской оккупацией.

«Российские силовики устроили широкую кампанию запугивания с целью подавить несогласие и сопротивление оккупации – похищения, исчезновения, физические злоупотребления, политические преследования, постоянные допросы... Оккупационная власть лишила членов определенных групп, в первую очередь украинцев и крымских татар по национальности, основополагающих гражданских свобод, включая право на демонстрацию своего гражданства и национальности, они подвергаются систематической дискриминации», – говорится в крымском подразделении отчета.

Государственный департамент США публикует такой отчет с обзором состояния прав человека во всем мире ежегодно. Всего в нем осмотрели положение в почти 200 странах и территориях.