Врачи опровергли инфаркт Насирова - нардеп

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Самопомощь" Андрей Журжий в эфире Еспресо.TV.

По его словам, информация об инфаркте Насирова не подтвердилась. Кроме того, Журжий отмечает, что операцию Насирову не делали. Это просто симуляция, чтобы не попасть в следственный изолятор.

"Удалось пообщаться с врачами, удалось пообщаться со следователями. Фактически врачи провели сегодня обследование господина Насирова. Вчерашние заявления относительно инфаркта были опровергнуты", - сообщил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Правительство возложило исполнение обязанностей председателя ГФС на нынешнего заместителя руководителя службы Мирослава Продана.