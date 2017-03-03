Португалия признала Голодомор в Украине 1930-х годов геноцидом

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, передает Медиапортал украинской диаспоры VIDIA.

Документ, который был принят, осуждает Голодомор в Украине в 1932-1933 годах и признает его геноцидом со стороны «тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан», пишет местное издание NoticiasAoMinuto.

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Напомним, в декабре Верховная Рада Украины обратилась к национальным парламентам государств мира относительно признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа.

«Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за границы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессий в отношении несогласных умышленно создал для украинцев такие жизненные условия, рассчитанные на их физическое уничтожение. Такая политика режима – преступление против человечности согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказания за него», - сказано в обращении парламента.