Дело Межигорья: экс-глава ГУД Тарасюк планирует внести залог и не хочет бежать из страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам по завершении судебного заседания, на котором ему была избрана мера пресечения.

Тарасюк отметил, что ему неизвестно, в чем его подозревает прокуратура, однако сегодняшним решением суда он доволен.

“Я и мои адвокаты еще не имели возможности ознакомиться с материалами дела, но решением суда я доволен. Больше я ничего не могу сказать, поскольку взял обязательство не разглашать тайну следствия. Я буду находиться в Украине и буду работать. Залог я внесу”, - сказал Тарасюк.

Отвечая на вопрос, есть ли у него нужная сумма для внесения залога, Тарасюк отметил: “Друзья помогут. В течение 5 дней я решу вопрос залога”.

Кроме того, на вопрос журналистов, правда ли, что при обыске у него нашли 1 млн евро, Тарасюк отметил: “Можно найти все что угодно, когда хочется. Это не мои деньги”.

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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня, что экс-руководителю ГУД Тарасюку сообщено о подозрении.

По его словам, подозрение Тарасюку объявлено "в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А., Литовченко П.В. и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладении в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн».

Как сказал Луценко, по месту жительства Тарасюка проведен обыск, «во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия».

Сегодня, 3 марта, Печерский районный суд Киева избрал для Тарасюка меру пресечения в виде залога в размере 6 млн 400 тыс. гривен и обязательство носить электронный браслет в течение 60 суток.

Тарасюк был руководителем Госуправления делами с 2005 по 2010 год.