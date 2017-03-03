Прокурор Матиос отказался объяснять свой визит к Насирову из-за "святой пятницы"

Во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «112 Украина», Матиос не сообщил, кого именно навещал в больнице.

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«Я вам не предоставлю жареных сенсаций... дорогие мои люди и все, для кого вы это стримите. Больница – это территория печали. Я пришел к больному человеку. Я не имею права говорить, к кому я пришел, зачем я пришел и говорить диагноз. Если у вас есть Бог в сердце, то вспомните, что сегодня святая пятница. До свидания», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Насирова Александр Мирошник сообщил, что его подзащитного прооперировали. При этом Мельник отметил, что болезнь у Насирова была раньше, и она не связана с уголовным преследованием.

***2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Уведомление о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

Сегодня Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Правительство возложило исполнение обязанностей председателя ГФС на нынешнего заместителя руководителя службы Мирослава Продана.