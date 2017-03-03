Насиров в медикаментозном сне - адвокат

"Насирову с 8 до 10 утра делали операцию на сердце. Сейчас он находится в медикаментозном сне", – отметил адвокат Андрей Кузьменко, передает Радио Свобода.

"Он (Роман Насиров – УНИАН.) находится в палате интенсивной терапии. К нему ограничен доступ. Конечно, никто не хочет ставать на пути следствию. Но состояние здоровья моего подзащитного указывает на то, что ему необходимо находиться в больнице, поскольку с ним проводятся медицинские процедуры", – заявил адвокат Насирова Мирошник.

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"Состояние здоровья его сейчас свидетельствует о плохом самочувствии –это единственное, что я могу сказать. Он сейчас не в сознании", – добавил он.

Медицинские работники больницы "Феофания" отказываются общаться с журналистами и не комментируют состояние и диагноз Насирова.

Отделение находится под охраной сотрудников спецназа НАБУ, которые охраняют корпус и палату с вечера 2 марта.