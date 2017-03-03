Порошенко едет в Харьковскую область

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облгосадминистрации.

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"3 марта в Харьковской области - президент Украины", - сообщают в пресс-службе ОГА.

Ранее местные СМИ сообщали, что к визиту Порошенко готовятся в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также на Харьковском тракторном заводе.