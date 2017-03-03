Порошенко едет в Харьковскую область
09:37, 03 марта 2017Политика
1305
Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Харьковскую область с рабочей поездкой.
Петр Порошенко / REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облгосадминистрации.
Читайте также"Форпост Украины": Порошенко рассказал, где провалился план Путина с проектом "Новороссия"
"3 марта в Харьковской области - президент Украины", - сообщают в пресс-службе ОГА.
Ранее местные СМИ сообщали, что к визиту Порошенко готовятся в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также на Харьковском тракторном заводе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter