Порошенко едет в Харьковскую область

09:37, 03 марта 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Харьковскую область с рабочей поездкой.

Петро Порошенко / REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облгосадминистрации.

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"3 марта в Харьковской области - президент Украины", - сообщают в пресс-службе ОГА.

Ранее местные СМИ сообщали, что к визиту Порошенко готовятся в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также на Харьковском тракторном заводе.

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Теги: #Порошенко#визит#Харьковщина