Порошенко в начале марта едет в Харьков - СМИ

До визита Порошенко готовятся в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также на Харьковском тракторном заводе, передает Depo.Харьков со ссылкой на информированные источники.

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На это время в пресс-службе Харьковской ОГА официально не подтверждают визит Порошенко. На прошлой неделе Харьков посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, 27 февраля президент Украины Петр Порошенко находился в Днепре с рабочим визитом.