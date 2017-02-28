Порошенко в начале марта едет в Харьков - СМИ
15:25, 28 февраля 2017Политика
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В Харькове ожидают визит президента Украины Петра Порошенко в пятницу, 3 марта.
СМИ сообщили, что Порошенко посетит Харьков / Фото УНИАН
До визита Порошенко готовятся в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также на Харьковском тракторном заводе, передает Depo.Харьков со ссылкой на информированные источники.
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На это время в пресс-службе Харьковской ОГА официально не подтверждают визит Порошенко. На прошлой неделе Харьков посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Напомним, 27 февраля президент Украины Петр Порошенко находился в Днепре с рабочим визитом.
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