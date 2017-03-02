В Феофании проходит задержание главы ГФС Насирова - нардеп

22:27, 02 марта 2017
Политика
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Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в четверг вечером задерживают в Феофании по так называемому "делу Онищенко".

Фото УНИАН

Об этом сообщает народный депутат от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для Онищенко", - написал он.

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Ранее УНИАН сообщал, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ДФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Сейчас Насиров находится в ведомственной больнице «Феофания», куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор САП. То, что Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя ГФС, присутствующие на месте событий.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
Теги: #Насиров#ГФС