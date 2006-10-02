Посол США: вступление Украины в НАТО не означает размещения тут военных баз

Вступление Украины в НАТО не приведет к размещению на украинской территории военных баз Альянса.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

По его словам, Североатлантический альянс не имеет таких планов.

Также В.ТЕЙЛОР отметил, что Украина будет решать самостоятельно вопрос участия украинских миротворцев в военной операции в Ираке в случае вступления нашего государства в НАТО.