Посол США: вступление Украины в НАТО не означает размещения тут военных баз
12:29, 02 октября 2006Политика
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Уильям Тейлор про планы Альянса
Вступление Украины в НАТО не приведет к размещению на украинской территории военных баз Альянса.
Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.
По его словам, Североатлантический альянс не имеет таких планов.
Также В.ТЕЙЛОР отметил, что Украина будет решать самостоятельно вопрос участия украинских миротворцев в военной операции в Ираке в случае вступления нашего государства в НАТО.
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