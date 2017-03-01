В Европарламенте почтили память погибших во время Революции Достоинства

В помещении Европарламента в Брюсселе прошел флеш-моб в память о погибших во время Революции достоинства.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, акцию поддержали представители Украины и члены Европарламента.

Напомним, В Брюсселе сегодня состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии при участии президента Европейского парламента Антонио Таяни и представителя Мальтийского председательства в ЕС Крис Агиус.

В то же время президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, во время которой стороны выразили ожидания, что решение о предоставлении Украине безвизового режима со стороны Европейского Союза будет формализовано уже в ближайшее время.