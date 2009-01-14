Миллер предлагает Украине схему

"Газпром" может осуществить разменные операции по газу с Украиной, чтобы обеспечить поставки потребителям Словакии и Молдавии. Об этом заявил в среду на встрече с премьер-министрами Словакии, Болгарии и Молдовы глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"Предложение, которое было сделано со стороны премьер-министра Словакии, вполне реализуемо. Речь идет об обменных операциях, когда "Газпром" поставит газ для внутреннего потребления Украины, 20 миллионов кубометров, а Украина поставит их из подземных хранилищ газа (ПХГ) на западные границы для потребителей Словакии", - сказал глава "Газпрома".

Он отметил, что такая же схема поставок может быть использована для обеспечения потребления Молдавии, но невозможна для Болгарии, так как на этом направлении на Украине нет ПХГ.

***В подмосковной резиденции премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Ново-Огарево проходят срочные переговоры глав правительств России, Словакии, Болгарии и Молдавии. Встреча посвящена урегулированию ситуации, связанной с транзитом российского газа для европейских стран через территорию Украины.