Переговоры по экстрадиции судьи-"баночника" Чауса в Украину будет координировать ГПУ

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

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«Вчера правоохранительные органы Республики Молдова задержали судью Николая Чауса. Впереди экстрадиционная проверка и процесс выдачи в Украину», - отметил он.

«Генпрокурора Украины как центральный компетентный орган по вопросам экстрадиции будет координировать взаимодействие с молдавскими властями», - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Молдове по запросу ГПУ задержали разыскиваемого по подозрению во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Чауса.

Напомним, 9 августа 2016 г. детективы НАБУ разоблачили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и его привлечение к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 12 сентября Чауса был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.