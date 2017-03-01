У России "не безграничное влияние" на главарей террористов на Донбассе - Песков

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будут ли возвращены «национализированные предприятия» на Донбассе законным хозяевам, под украинскую юрисдикцию, в случае снятия торговой блокады оккупированных территорий.

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«Российская сторона делала, делает и будет делать все возможное для того, чтобы способствовать в целом разрядке напряженности в регионе, потому что все это, к сожалению, звенья единой цепи, и все это составные элементы процесса урегулирования. К сожалению, каждый такой шаг, который был предпринят со стороны Украины, еще дальше отодвигает нас от конечной цели - цели урегулирования. Поэтому Россия, естественно, будет продолжать использовать то влияние, которое она имеет, но это влияние абсолютно не безгранично», - сказал Песков.