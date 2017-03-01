Луценко: Суд разрешил заочное расследование по делу Клименко

Об этом на своей странице в Facebookсообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"После 17 часов "процессуальных" боев и игр адвокатов в прятки от суда, только что судья Голосеевского суда Мирошниченко, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования (если проще - заочного расследования) относительно Клименко А.В.", - написал Луценко.

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Как сообщил генеральный прокурор, в период с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, Александр Клименко, занимая должность председателя ГНСУ (Министра доходов и сборов), в составе созданной и возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

Как ранее сообщалось, 23 февраля 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5610, который предоставляет следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и его окружения.

По словам Луценко, этот законопроект позволит передать в суд 119 уголовных производств против экс-президента Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-премьера Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-командира "Беркута" Сергея Кусюка, экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого и других.