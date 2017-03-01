В Одессе активисты обещают массовые протесты из-за назначения экс-полицейского Терещука на пост заместителя председателя ОГА

В Одессе общественные активисты выступают против назначения первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации бывшего начальника столичной милиции Александра Терещука, который накануне объявлен победителем в соответствующем конкурсе на право занятия данной должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером в прямом эфире одного из местных телеканалов заявили руководитель общественной организации «Люстрационная комиссия Одесской области» Константин Цховребашвили и известный в регионе политический эксперт Ярослав Католик.

По их словам, результаты конкурсного отбора на должности 1-го заместителя и заместителя по экономическим вопросам председателя ОГА (объявлена победителем Светлана Шаталова), «вызывают много вопросов».

Общественные деятели заявили, что приложат максимум усилий, чтобы не допустить назначение Терещука и Шаталовой на указанные должности.

Читайте такжеЭкс-начальник столичной полиции победил в конкурсе на должность заместителя главы Одесской ОГА (видео)

«Мы сделаем все, чтобы не допустить на должности, вплоть до массовых акций протеста», - сказал Цховребашвили.

Как отметили активисты, председатель ОГА Максим Степанов хочет окружить себя «своими людьми», однако, как считают активисты, люди, которые выиграли конкурс, значительно уступают другим претендентам за своими профессиональными и деловыми качествами.

«53-летний пенсионер МВД, генерал-майор Терещенко был люстрований, потом эту люстрацию отменили... Все хорошо помнят, что когда в прошлом году нам попытались всунуть кандидатуру прокурора области Николая Стоянова, мы устроили «антипрокурорский майдан» и добились его увольнения. Если понадобится, мы применим наш опыт и к Терещуку», - добавил Цховребашвили.

Отмечается, что Терещук с 2012 по 2014 годы возглавлял Главное управление Министерства внутренних дел в Волынской области, и поэтому подпадает под действие закона о люстрации. Затем в 2014-2015 годах возглавлял ГУ МВД в Киеве, по указу президента Украины его люстрацию было отменено.

Шаталова ранее уже работала с председателем ОГА Степановым, в частности, с 2012 года была его заместителем по финансовым вопросам на госпредприятии «Полиграфический комбинат «Украина».

Как сообщал УНИАН, 12 января в Одессе президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова как главу Одесской ОГА.

Степанов был директором госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». В 2008-2010 годах занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА.