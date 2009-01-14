Депутаты позовут Тимошенко на ковер после каникул

Верховная Рада Украины 5 февраля заслушает отчет правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на Согласительном совете парламента.

Как сообщил А.КОЖЕМЯКИН, представители фракций считают, что отчет правительства не стоит заслушивать на этой сессии, а стоит это сделать на следующей сессии, чтобы соблюсти все нормы.

В частности, по его словам, будут соблюдены регламентные нормы и нормы Конституции.

Кроме того, отметил он, до 5 февраля правительство сможет более обстоятельно подготовиться к отчету.

В то же время, сообщил он, во время Согласительного совета не было поддержано предложение о продлении текущей сессии ВР и работе парламента без каникул.