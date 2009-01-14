Ющенко летит в Польшу
08:29, 14 января 2009Политика
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Отдельной темой станет газ
Сегодня, 14 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Республику Польша.
Как сообщает пресс-служба главы государства, визит будет происходить по приглашению польской стороны.
В ходе визита запланирована встреча Президента Украины с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.
Стороны планируют обсудить вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины, инициативу ЕС «Восточное Партнерство», актуальные вопросы двусторонних отношений и тому подобное.
Отдельной темой станет ситуация вокруг поставок в Европу российского природного газа
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