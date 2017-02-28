В угоду России: названы страны ЕС, которые "подчистили" резолюцию Европарламента по Крыму

Речь идет о документе, принятом 4 февраля 2016 года, заявила украинский журналист, публицист Лариса Волошина, передает Обозреватель.

"Произошел удивительный момент. Резолюция гласит, что Россия является оккупантом, а Крым является оккупированной территорией... Так вот, из этой резолюции были изъяты слова, на которых изначально настаивала Украина, о коренных народах… Это было требование делегации Кипра и испанцев. Мы понимаем – это делали российские сторонники", - сказала она.

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По словам Волошиной, в украинской версии подчеркивалось, что крымские татары при советской власти пострадали от сталинских репрессий.

"Россию не интересует момент, что ее называют оккупантом. Ей это все равно. Она не хочет, чтобы мы устанавливали четкие правовые статусы для собственных граждан, для собственных территорий и для народа. Их это очень беспокоит", - добавила Волошина.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016-го года был обнародован официальный отчет миссии ОБСЕ по оценке голосования в РФ на выборах в Госдуму. По словам Геращенко, недопустимым является то, что в этом отчете «нет ни слова о том, что выборы в оккупированном Крыму проходили с нарушением стандартов”.