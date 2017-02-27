Фриз: Артеменко пошел в информационное наступление по Крыму, а Савченко – по Донбассу

Об этом, комментируя сегодняшние заявления скандального нардепа Андрея Артеменко, написала на своей странице в Facebook председатель подкомитета ВР по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

«Несколько дней назад я высказала предположение, что Артеменко не просто провокатор, а пешка в комбинации, которую сегодня хотят реализовать спецслужбы РФ. Сегодня, после новых заявлений, в день захвата Крыма российскими оккупантами, у меня нет в этом никаких сомнений. Кремль пошел на обострение ситуации и начал использовать своих агентов в украинской политике значительно активнее. Артеменко пошел в информационное наступление по Крыму, а Савченко – по Донбассу. Убеждена, что это – звенья одной цепи», – написала Фриз.

При этом нардеп исключила возможность любых компромиссов с оккупантами. «Крым – это украинская земля. Никаких компромиссов с оккупантом, кроме освобождения украинской территории, здесь быть не может», – отметила она.

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Депутат сообщила, что направила депутатское обращение к председателю СБУ по поводу Артеменко.

«Убеждена, что «кремлевские консервы» будут открываться все чаще. Нам нужно действовать более быстро и жестко. "Охота на ведьм" не требуется. Но и свободной кремлевской пропаганды из-за тех, кто сейчас имеет статус украинских депутатов и деятелей также не должно быть. Это требование здравого смысла. Считаю, что Украине нужен современный вариант американской House Un-American Activities Committee», – добавила она.

По словам Фриз, сегодня во время встречи в Госдепе она будет отдельно поднимать вопрос о «провокационных действиях украинских провайдеров политики Кремля в США и Украине».

Напомним, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций. "Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Сегодня, 27 февраля, во время пресс-конференции Артеменко заявил, что он планирует "в ближайшее время" совершить поездки в Вашингтон и Нью-Йорк и "продолжать свое дело".