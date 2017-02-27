"Наблюдатели стали целью "ДНР": Франция отреагировала на обстрел и захват беспилотника миссии ОБСЕ
18:47, 27 февраля 2017Политика
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Франция решительно осуждает возобновление боевых действий, в результате которых несколько мирных жителей получили ранения на Донбассе.
МИД Франции осудил провокации против ОБСЕ на Донбассе и призвал Россию повлиять на боевиков / фото: УНИАН
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.
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"Наблюдатели ОБСЕ стали целью (обстрелов), а их оборудование изъято. Мы призываем все стороны к сдержанности, а Россию – к использованию своего влияния на боевиков. Мы призываем к немедленной реализации договоренностей о режиме прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.
Как известно, ранее боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ.
Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля ОБСЕ и захватом беспилотника.
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