"Наблюдатели стали целью "ДНР": Франция отреагировала на обстрел и захват беспилотника миссии ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

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"Наблюдатели ОБСЕ стали целью (обстрелов), а их оборудование изъято. Мы призываем все стороны к сдержанности, а Россию – к использованию своего влияния на боевиков. Мы призываем к немедленной реализации договоренностей о режиме прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ.

Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля ОБСЕ и захватом беспилотника.