Посол Канады о захвате беспилотника ОБСЕ: боевики "ДНР" игнорируют правила, согласованные 57 странами

Об этом посол сообщил в Twitter.

"Путем запугивания наблюдателей и захвата (или сбития, как это было в прошлом) беспилотных летательных аппаратов, возглавляемые Россией сепаратисты игнорируют четкие (транспарентные) правила, согласованные 57 странами", - заявил Ващук.

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Как сообщал УНИАН, боевики «ДНР» сегодня открыли огонь по наблюдателям и захватили беспилотный летательный аппарат миссии.

В миссии ОБСЕ сообщили, что инцидент произошел сегодня около 14.30 в Ясиноватой, которая контролируется боевиками. Патруль СММ пытался запустить БПЛА, чтобы осуществить наблюдение вероятного обстрела Донецкой фильтровальной станции, но в это время вооруженные мужчины нацелили на наблюдателей ОБСЕ оружие. Вооруженные лица приблизились к представителям СММ и забрали беспилотник. Затем один из этих мужчин открыл огонь вблизи патруля СММ.