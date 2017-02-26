"Мои проблемы – не его уровень": Янукович рассказал о редких встречах с Путиным и своем разводе

Президент-беглец Виктор Янукович в интервью корреспонденту немецкого издания Der Spiegel рассказал некоторые подробности из своей жизни в России. Об этом пишет "Немецкая волна".

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По словам общавшегося с ним журналиста Кристиана Неефа, Виктор Янукович откровенно рассказал о личной жизни.

Также экс-президент заявил, что лишь несколько раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным: "Понимаю, мои проблемы - не его уровень". Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын.

Президент-беглец также отметил, что развелся с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Сейчас, по его словам, Янукович живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины.

Напомним, вечером 21 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев, а в ночь на 22 февраля спешно бежал из "Межигорья".

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление “О самоустранение Президента Украины от выполнения конституционных полномочий”. За соответствующий документ проголосовали 328 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.