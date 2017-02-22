"Собрал свое барахло": Турчинов объяснил причины бегства Януковича

Тогда же властная пирамида разваливалась с невероятной скоростью, рассказал в интервью Цензор.НЕТ секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Тогда, на Майдане, эмоция была настолько высока, что мнение лидеров партий уже никого не интересовало, как, впрочем, и мнение приехавших в Украину министров иностранных дел европейских государств", - отметил он.

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По словам Турчинова, люди требовали ответственности силовиков, ответственности Януковича, который понял, что за все придется отвечать.

"И он понял, что вариантов нет – за все придется отвечать. Тем более, героем он никогда не был. И когда с 21-го числа началось прощание с погибшими Героями, это выдержать психологически было невозможно. Представьте его, когда он видит по телевизору эти лица и понимает, что это всё горе из-за него, всё на нем... Он собрал свое барахло и убежал", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, вечером 21 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев, а в ночь на 22 февраля в спешном порядке оставил «Межигорье».