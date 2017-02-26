В воскресенье в Украине синоптики обещают до 7 градусов тепла
В то же время в Карпатах ожидается до 10 градусов мороза.
В воскресенье, 26 февраля, в Украине будет переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой дождь и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.
Кроме того, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/сек.
Читайте такжеВ Украину идет потепление, но с осадками и порывистым ветром
Температура ночью 2-7 градусов мороза, в Карпатах до 10 ° мороза, днем 2-7 градусов тепла.
В горах на западе Украины сохраняется повышенная лавинная опасность.
"По данным Укргидрометцентра, 25 февраля, в связи с метелями и оттепелями, в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - сообщили в ГСЧС.