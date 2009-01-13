У Ющенко увидели, что газовая война напоминает блокаду Ленинграда

Обвинения лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО в адрес Президента Украины означают новый этап «газовой» атаки на украинскую независимость, цель которой – спасение «Газпрома» от банкротства посредством получения контроля над украинской газовой трубой.

Такое убеждение высказал заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Каждый час «газовой» войны, которая после провала блиц-крига в первой декаде января все больше напоминает блокаду Ленинграда, обостряет финансовые проблемы «Газпрома». Переход из «братских» на рыночные отношения с Украиной в газовой сфере, а следовательно, необходимость платить ежегодно в интересах Украины дополнительные 4 млрд. дол. будет означать банкротство газового монополиста», – сказал заместитель главы Секретариата.

«Для «Газпрома» спасение одно – получение контроля над украинской газотранспортной системой. С этой целью российские руководители направили все ресурсы на политический фронт «газовой» войны. Идет речь, прежде всего, об отстранении от должности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который блокирует сценарий сдачи национальной энергетической безопасности», – подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

По его убеждению, «исполнению запева этого задания поручено коммунистам, которые, несмотря на растущую в последнее время в стенах украинского парламента конкуренцию за благосклонность Кремля, остаются верными проводниками российских интересов в Украине, за что получают стабильное и щедрое финансирование из-за границы».

«Более того, КПУ впридачу к материальной части, добилась и очень широкого, как на ассоциированного члена парламентского большинства, представительства на главных позициях в министерствах и государственных комитетах правительства ТИМОШЕНКО. Объяснение простое – исключительно благодаря голосам фракции КПУ премьер-министру Украины удалось кое-как замаскировать беспомощность Кабмина перед экономическим кризисом и несколько раз продемонстрировать телезрителям дееспособность недосформированной коалиции. Без преувеличения, коммунисты являются «палочкой-выручалочкой» лидера БЮТ, которая ослепленная стремлением президентской власти, неразборчива ни в выборе партнеров, ни в методах борьбы», – напомнил заместитель главы Секретариата.

«Сегодня, когда интересы и Кремля, и ТИМОШЕНКО совпадают в стремлении отстранения от должности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, перед коммунистами открываются еще более увлекательные кадровые и финансовые перспективы. КПУ готова выступить связным между разнополярными политическими силами и стать движущей силой для завершения политической реформы по сценарию колонизации Украины», – отметил А.КИСЛИНСКИЙ.