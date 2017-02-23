В Минске 1 марта обсудят вопросы безопасности и освобождения заложников

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Александр Моцик.

По его словам, следующий раунд переговоров состоится 1 марта, во время которого, прежде всего, будет обсуждаться та часть Минских соглашений, которая касается безопасности.

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«Прежде всего - это темы безопасности. Первый пункт всех договоренностей – это прекращение огня. К сожалению, сегодня, несмотря на многие договоренности, которые были достигнуты ранее, позиции наших военных и гражданские объекты продолжают обстреливаться российскими войсками и боевиками. Мир на Донбассе так и не наступил», - отметил Моцик.

Также, по его словам, в Минске будут обсуждать вопросы, связанные с освобождением украинских заложников на оккупированных Россией территориях и украинских политзаключенных на территории РФ.

Кроме того, добавил Моцик, на повестке дня переговоров – вопросы гуманитарно-экономического характера, которые на сегодняшний день существуют на Донбассе, вопрос беженцев, временно перемещенных лиц и политические вопросы.