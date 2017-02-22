"Они ищут хоть каплю крови": Порошенко рассказал, кто разгоняет "зраду" о "третьем Майдане"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

«В Москве, а кое-кто и в Киеве, прилагали усилия, чтобы в годовщину гибели Героев Небесной сотни совершить как можно больше провокаций», - заявил Порошенко.

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«Они искали и ищут хоть каплю крови, которая бы вызвала массовые акции протеста. Кстати, громче всех о «третьем Майдане» предрекали канал "Звезда" и другие российские ресурсы», - добавил президент.

Порошенко поблагодарил десятки тысяч киевлян и гостей столицы, которые в эти дни приняли и принимают участие в траурных мероприятиях в память о погибших Героях и не реагируют ни на какие провокационные антигосударственные призывы, а также тех, кто в эти дни мирно выражает свой протест, потому что за такое право стоял и боролся Майдан.

«Интересы этих киевлян и этих украинцев я как президент буду защищать», - добавил он.