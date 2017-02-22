"Они ищут хоть каплю крови": Порошенко рассказал, кто разгоняет "зраду" о "третьем Майдане"
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что громче всех о «третьем Майдане» предрекают российские средства массовой информации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.
«В Москве, а кое-кто и в Киеве, прилагали усилия, чтобы в годовщину гибели Героев Небесной сотни совершить как можно больше провокаций», - заявил Порошенко.
Читайте такжеМарш правых сил в центре Киева: активисты планируют "выдвинуть властям ультиматум" (онлайн)
«Они искали и ищут хоть каплю крови, которая бы вызвала массовые акции протеста. Кстати, громче всех о «третьем Майдане» предрекали канал "Звезда" и другие российские ресурсы», - добавил президент.
Порошенко поблагодарил десятки тысяч киевлян и гостей столицы, которые в эти дни приняли и принимают участие в траурных мероприятиях в память о погибших Героях и не реагируют ни на какие провокационные антигосударственные призывы, а также тех, кто в эти дни мирно выражает свой протест, потому что за такое право стоял и боролся Майдан.
«Интересы этих киевлян и этих украинцев я как президент буду защищать», - добавил он.