Путин: нужно девушку лишить иллюзии

Украина желает паразитировать на транзите газа в Европу, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в интервью немецкому телеканалу АРД, которое выйдет в эфир 14 января.

"Что касается Украины, то, к сожалению, ситуация сегодняшнего дня наложилась не только на желание паразитировать на своем транзитном положении, но и наложилась на внутренний политический кризис", - сказал Путин.

По его словам, многие люди в период "оранжевой революции" думали, что будут жить лучше, избавятся от коррупции и страна перейдет к нормальным рыночным отношениям, а институты демократии будут только укрепляться.

"Сегодня многие люди разочарованы. Бывшие лидеры "оранжевой революции" не оправдали их надежд, а, наоборот, злоупотребили их доверием. Политическая борьба выражается столкновением между кланами, и целями являются не укрепление демократии и строительство рыночных отношений, а удовлетворение личных амбиций и получение доступа к финансовым потокам, одним из которых является российский газ", - подчеркнул премьер.

Он считает, что способом уйти от этого состояния является диверсификация потоков, транспортных возможностей и поставок от производителей в России до потребителей в Европе.

"Нужно эти транзитные страны лишить иллюзий, нужно девушку лишить иллюзии - у женихов есть выбор", - сказал Путин.

РИА “Новости”