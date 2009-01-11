Путин: Украина должна подписать протокол без оговорок

Премьер-министр РФ Владимир Путин предупредил председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о недопустимости поправок и оговорок в протокол по газовому транзиту, который был подготовлен представителями РФ и ЕС. Такое заявление В.Путин сделал в ходе телефонного разговора с председателем ЕК, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В.Путин обратил внимание собеседника, что какие-либо дополнения к протоколу, подписанному в Москве представителями России и ЕС, содержание которых с российской стороной не согласовано, являются неприемлемыми и отметил, что документ должен быть подписан всеми сторонами без оговорок", - говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер настаивал, что положения украинского дополнения, во-первых, в корне меняют суть протокола, а во-вторых, в значительной их части не имеют отношения к обеспечению транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям, а относятся к коммерческим взаимоотношениям ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

В.Путин также предложил Ж.М.Баррозу "направить представителей энергетического блока правительства России и "Газпрома" на завтрашнюю встречу министров энергетики стран Евросоюза".

РосБизнесКонсалтинг