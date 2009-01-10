Украина может подписать газовый протокол уже сегодня

Украина сегодня может подписать протокол о создании международной комиссии по контролю за транспортировкой газа с России.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, сегодня вечером планируются переговоры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром Чешской Республики Миреком ТОПОЛАНЕКОМ, после которых может состояться подписание протокола о создании международной комиссии по контролю за поставками и транспортировкой газа с России в Украину.

Как сообщал УНИАН, этот протокол уже подписали европейская и российская стороны.

Премьер-министр Чехии М.ТОПОЛАНЕК в ближайшее время должен прибыть в Киев из Москвы.