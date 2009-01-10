Путин о том, когда Россия возобновит экспорт газа через Украину

Россия возобновит экспорт газа через украинскую территорию сразу после того, как заработает механизм по контролю его транзита. Об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Как передает РИА «Новости»,по его словам, в мониторинговую комиссию, которая займется отслеживание газового транзита, войдут представители "Газпрома", "Нафтогаза Украины", министерств энергетики обеих стран, Еврокомиссии, а также эксперты.

М.ТОПОЛАНЕК и В.ПУТИН также заявили, что не видят препятствий для подписания Украиной протокола по контролю за транзитом газа.

Как сообщал УНИАН, протокол о создании контрольных механизмов за транзитом газа через Украину был подписан несколькими часами ранее в Москве представителями России и Евросоюза.