Тимошенко поручила максимально содействовать газовому мониторингу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила организовать режим максимального содействия работе европейских экспертов, которые будут осуществлять мониторинг транзита российского природного газа через территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров со ссылкой на заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА.

Как сообщал УНИАН, 9 января группа европейских наблюдателей по мониторингу транзита газа через территорию Украины начала работу в Украине.

«Цель миссии – провести независимый мониторинг объемов газа, который входит в Украину и транспортируется в Европу, а также дать необходимые гарантии тем, кто потребляет газ в Европе», – сказал руководитель группы мониторинга, помощник генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по энергетике и транспорту Филипп КОРНЕЛИС.